Landwirt stürzt mit Traktor in Bachbett - tot!

Der 57-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Samstag gegen 10.55 Uhr mit seinem Traktor auf der Klinglbach-Forststraße in der Gemeinde Gaflenz talwärts in Richtung Ortsgebiet. Dabei dürfte er in einer Linkskurve zu weit an den linken Fahrbahnrand geraten sein und er kam von der Straße ab.