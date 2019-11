„Leitbetriebe sind wichtig für Tirol“

Ein Euro an Produktion durch die Leitbetriebe generiert gesamtwirtschaftlich 1,94 Euro an Produktion. Zusammen bewirken zwölf untersuchte Tiroler Unternehmen in ganz Österreich eine Produktion im Wert von 8,11 Milliarden Euro. Das geht aus einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) hervor.