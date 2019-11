Schleifer-Skandal: Soldat (23) schwer verletzt

Der Soldat war im Jänner 2018 bei einer Schuhputzkontrolle in der Zehner-Kaserne in Ried im Innkreis aufgefallen. Er wurde vor die Alternative gestellt: Meldung an den Kommandanten oder „erzieherische Maßnahme“. Er willigte in die Strafe ein, da er um Versetzung gebeten hatte und diese nicht gefährden wollte.