Totenrufe vom Balkon des Rohrbacher Kirchturms

Wenn die Mesner der Rohrbacher Stadtpfarre auf den Balkon des Kirchturms klettern, wird es im Stadtzentrum plötzlich still. Aus 50 Metern Höhe wird vom sogenannten Gangl in alle Himmelsrichtungen der Name des Verstorbenen „hinausgeschrien“. Das Ritual ist viele Jahrhunderte alt und weltweit wohl einzigartig.