Viktoria Schnaderbeck für EM-Quali-Doppel fit

Der ÖFB-Lehrgang beginnt am 4. November in Bad Tatzmannsdorf. Die mit zwei Siegen in die Quali-Gruppe G gestarteten Frauen bekommen es am 8. November (18 Uhr) in Skopje mit Nordmazedonien zu tun und empfangen am 12. November (17.55 Uhr) in der BSFZ Arena Kasachstan.