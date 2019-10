Umweltfreundlich mit dem E-Auto in Tirol unterwegs

Damit Öffi-Nutzer auch die „letzte Meile“ in abgelegenere Gebiete bequem erreichen können, wurde vom Verkehrsverbund Tirol (VVT) das Projekt „Carsharing Tirol 2050“ ins Leben gerufen - Elektroautos an 19 Standorten in Tirol können per Stunde gemietet werden. Das Angebot gilt aber nur für Besitzer einer Jahreskarte.