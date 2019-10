Schweizer Ski-Boss sagt Österreich den Kampf an

Acht Mal hat Marcel Hirscher in Folge den Gesamt-Weltcup gewonnen, die letzten vier Jahre sogar mit mehr als 1500 Punkten, die Österreich in der Nationenwertung in Zukunft fehlen werden. Die Schweizer wittern ihre Chance, den ÖSV erstmals seit 1990 an der Spitze des Länderkampfs abzulösen!