Pkw-Lenker flüchtete nachdem er Unfall verursachte

Eine 16-jährige L17-Lenkerin aus Altheim fuhr am 26. Oktober gegen 12.45 Uhr mit einem Pkw auf der B148 in Sankt Peter am Hart aus Richtung Altheim kommend in Richtung Braunau am Inn. Hinter ihr fuhr ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn mit seinem Pkw. In etwa auf Höhe Straßenkilometer 27 überholte ein entgegenkommender Pkw-Lenker ein vor ihm fahrendes Fahrzeug.