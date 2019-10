Toyota Yaris: Alles neu beim kleinen Japaner

Matthew Harrison, Vizepräsident von Toyota in Europa, zieht noch ein As aus dem Ärmel: „Bei Testfahrten mit Prototypen in Rom, Paris und Darmstadt haben die Techniker herausgefunden, dass der Verbrennungsmotor im Stadtverkehr bei normaler Fahrweise rund 80 Prozent der Zeit nicht am Antrieb beteiligt ist, also keine Abgase erzeugt“. Wie schon beim Hybrid-Vorreiter Prius sorgt die Elektronik dafür, dass beim Gaswegnehmen oder Rollen und natürlich beim Warten an der Ampel oder im Stau der Benziner abgeschaltet ist. In Summe soll das für einen geringen Verbrauch sorgen. Harrison geht davon aus, dass der Yaris vor allem in Städten unterwegs sein wird und so diesen Vorteil ausspielen kann.