Fans müssen länger auf „The Last of Us II“ warten

Fans müssen sich demnach noch bis 29. Mai 2020 gedulden, ehe mit „The Last of Us II“ die Fortsetzung des postapokalyptischen Action-Adventures für die PS4 erscheint. „Wir bitten um Verständnis, dass diese zusätzliche Zeit sicherstellt, dass ‚The Last of Us II‘ unserem gemeinsamen Anspruch und unserem Engagement für höchste Qualität gerecht wird“, entschuldigte sich Druckmann für die Verzögerung.