Baum stürzte in Oberleitung: Bahnstrecke gesperrt

Zu einem brennenden Baum in der Oberleitung wurden am Sonntagabend zwei Feuerwehren in OÖ alarmiert. Zwar war vor Ort kein Brandgeschehen mehr vorhanden, ein Baum hing aber über der Bahnstrecke im Leitungsnetz fest. Um ihn zu entfernen, wurde der Bereich stromlos geschaltet, was Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte.