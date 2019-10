Gewaltige Feuer nahe L.A.: 50.000 vor Evakuierung

Wegen eines verheerenden Waldbrandes nahe der kalifornischen Metropole Los Angeles sind 50.000 Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das Feuer im nördlich von Los Angeles gelegenen Santa Clarita am Donnerstag in kurzer Zeit mehr als 2000 Hektar Land. Auch weiter im Norden wüten Brände: Ein schnell um sich greifender Buschbrand richtete in dem Weinbaugebiet Sonoma County großen Schaden an (siehe Video oben).