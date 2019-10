Black Wings Linz starten in Wien die „Maschine“

Bei uns sind elf Spieler quasi krank, wir müssen aufpassen“, erklärte Black-Wings-Zeugwart Wolfgang Janout, warum die Trinkflaschen der „Verkühlten“ Donnerstag im Training abseits der anderen aufgebaut waren. Während Eishockey-Linz also nicht nur um die Form sondern auch gegen einen Virus kämpft, ist ein wichtiger Neuzugang nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Verletzung fit, am Freitag lässt ihn Coach Rowe in Wien debütieren: Juraj Valach!