Wien war für Kanadier keine Reise wert

Der 19-jährige Auger-Aliassime hatte sich bei seiner Wien-Premiere im Vorjahr gleich in der ersten Runde verabschiedet, dieses Jahr verhinderte eine am Dienstag erlittene Knöchelverletzung ein Antreten. Shapovalov, der am Sonntag in Stockholm seinen ersten ATP-Titel geholt hatte, verpatzte seine Premiere beim Erste Bank Open ebenso. Und Raonic, die ehemalige Nummer 3 der Welt, hatte gegen Chung Hyeon (KOR) mit 4:6, 5:7 verloren.