Seefeld-Skandal: Trainer in Estland vor Gericht

In Estland hat die Generalstaatsanwaltschaft den Fall des in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld verstrickten Langlauftrainers Mati Alaver vor Gericht gebracht. Nach Mitteilung vom Dienstag wird dem 65-Jährigen vorgeworfen, vier von ihm betreute Athleten zum Doping angestiftet zu haben. Die Vorwürfe betreffen demnach die Aktivitäten von Alaver von 2016 bis 2019.