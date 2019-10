Deutsche Flugtaxi-Pioniere sind auf Expansionskurs

Die deutschen Flugtaxi-Pioniere Lilium und Volocopter sind guter Dinge, in wenigen Jahren mit ihren Fluggeräten im Regelbetrieb abheben zu können. Lilium hat Flugtests mit einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde erfolgreich abgeschlossen und will seinen Elektro-Senkrechtstarter nun mit dem dreifachen Tempo testen. Volocopter hat in Singapur erfolgreiche Flugtests durchgeführt und hofft, dort 2021 in den Regelbetrieb zu starten.