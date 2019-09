Stuttgart: Flugtaxi „VoloCity“ hob zu Testflug ab

Mit kleinem Gepäck mal eben durch die Luft zum nächsten Geschäftstermin oder Freunde besuchen - Flugtaxis sollen genau das in Zukunft möglich machen. Im deutschen Stuttgart hat der Hersteller Volocopter sein jüngstes Modell „VoloCity“, einen mit Strom betriebenen Ultraleicht-Hubschrauber, am Samstag erstmals in Europa zu einem öffentlichen Testflug abheben lassen.