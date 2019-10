Mitter: Kristoffersen? „Annas Fall ist anders“

ÖSV-Job eine riesengroße Ehre

Mitter ist durchaus froh, wieder in Österreich zu sein. Da kam eine „fachliche Uneinigkeit“ mit einigen Physiotherapeuten in Norwegen fast schon recht, um den Wechsel des 39-jährigen Steirers aus Ramsau bei Schladming nach Österreich zu erleichtern. „Es gibt tausende Skitrainer. Es ist also eine Ehre, so einen Job zu bekommen. Dem möchte ich gerecht werden“, sieht Mitter dem Führungsjob bei der Skination Nummer 1 gespannt entgegen. Die Ansprüche seien ähnlich. „Ich verspüre hier den gleichen Druck wie in Norwegen.“