So macht sich Feller fit für Hirscher-Nachfolge

Dem Auftakt zur alpinen Skiweltcup-Saison am Wochenende in Sölden dürfte heuer wettertechnisch nichts im Wege stehen. „Es wird ein strahlend schönes Wochenende“, sagte ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag. Die Ski-Asse stehen in den Startlöchern! Auch Manuel Feller vor dem RTL am Sonntag. Er soll die Nachfolge von Marcel Hirscher antreten. Als allzu große Last will das der Tiroler aber nicht sehen.