„Drama!“ Bayerns Hoeneß verkündet Süles EM-Aus

Bayern in Piräus vor großem Schritt Richtung CL-Achtelfinale

Nach dem 3:0-Heimerfolg zum Auftakt über Roter Stern Belgrad und dem 7:2-Triumph beim Vorsaison-Finalisten Tottenham Hotspur peilt Bayern am Dienstagabend (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) auswärts gegen Olympiakos Piräus den nächsten Sieg in der Champions-League an. „Wir reisen nach Piräus, um zu gewinnen. Es wäre ein großer Schritt Richtung Achtelfinale“, betonte Bayern-Profi Ivan Perisic vor der Abreise.