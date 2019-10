Matzinger stürmte auf Platz zwei

Das Abschneiden in Funchal befördert den 32-Jährigen, der sich seit dieser Saison voll auf den Triathlonsport konzentriert, in der Weltrangliste erstmals in die Top 10. „Das ist extrem wichtig, um nächstes Jahr Startplätze in den entscheidenden Rennen zu bekommen“, so der zweifache Paralympicssieger. In der Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio ist Matzinger bereits auf einem sehr guten Weg. Er hat dort schon drei Top-Resultate in der Wertung stehen. Innerhalb des einjährigen Qualifikationszyklus fließen die drei besten Resultate pro Athlet in die Rangliste ein. Neun Sportler lösen auf diesem Weg ein Ticket für die Paralympics im kommenden Jahr.