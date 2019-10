Hochzeitskonvoi blockiert Autobahn - Auffahrunfall

Mit einer Reihe von Anzeigen werden Gäste einer Hochzeit in Vorarlberg eingedeckt: Ihr Konvoi blockierte am Samstag nicht nur den Verkehr auf der Walgauautobahn A14, laut Polizei endete der Überschwang abrupt in einem größeren Auffahrunfall und der Sperre der Ausfahrt Bludenz-Bürs.