„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Am 21. Dezember 2018 wurde Thomas Freylinger zum neuen Bürgermeister von Kuchl gekürt und übernahm so das „Packerl“ seines Vorgängers. Denn Kuchl ist eine von neun Gemeinden in Salzburg, die sich bis zuletzt gegen den Bau einer 380-kV-Freileitung einsetzten. Doch der Kampf scheint verloren (nachzulesen hier). Im „Krone“-Interview lässt der Gegner riesigen Masten seinem Ärger freien Lauf.