Parkgebühren: Ärger bei der Justizwache ist groß

Gratis parken im Ort, zahlen in der Anstalt

Für so manchen Justizwachebeamten noch ärgerlicher: Auch in der Außenstelle Maria Lankowitz muss bezahlt werden, obwohl im ganzen Ortsgebiet keine Gebühren eingehoben werden. „Die Kollegen haben sich aber bereit erklärt, die Umstände in Kauf zu nehmen“, so Derler.