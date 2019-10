Vor Gefängnissen: Nur Häftlinge parken gratis

Ab 1. November müssen Justizwachebeamte in ganz Österreich für einen Parkplatz auf dem Anstaltsareal Gebühren bezahlen. Was besonders sauer aufstößt: Wie sich herausgestellt hat, sind nicht nur Besucher und Anwälte, sondern auch Häftlinge davon befreit. In der Anstalt Sonnberg (Niederösterreich) sind Proteste dagegen geplant.