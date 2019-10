Dreister Einbrecher schlug im Seniorenheim zu

Die Rezeptionistin beim Eingang zur Seniorenresidenz kennt alle Bewohner, doch Besucher kommen natürlich auch. Und so muss sich jener Unbekannte, der am Mittwoch zwischen 17.30 und 18 Uhr zuschlug, als Gast ausgegeben haben. Der Mann dürfte die Residenz, 100 Meter vom Mirabellplatz entfernt, ausspioniert haben. Er wusste, dass gerade Abendessenszeit ist. Bei zwei Zimmern hantierte er an den Schlössern und schraubte die Zylinder ab. In den Räumlichkeiten durchwühlte er alle Kästen. Der Mann entkam mit Schmuck und einem Nerzmantel. Materieller Schaden: mindestens 50.000 Euro. Doch das ist nicht das Schlimmste.