Fassaden-Betrüger erbeuteten 11.500 Euro

Dem Mann war ein Flugblatt ins Haus geflattert. Er rief bei der angeführten Telefonnummer an und vereinbarte einen Termin zur Hausbesichtigung. Dabei vertraute er den Angaben der Mitarbeiter, dass das Unternehmen in Oberösterreich ansässig sei und jahrelange Erfahrung habe. Schließlich beauftragte er eine umfassende Fassadensanierung, bezahlte 11.500 Euro in bar im Voraus.