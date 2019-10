Frau verletzt: Lenker flüchtete

„Da das Auto vermutlich nicht beschädigt wurde. Und es daher nicht in eine Werkstätte muss, wird die Suche nach dem Täter schwierig“, bestätigt Johannes Kollmann von der Landespolizeidirektion. Schwere Verletzungen, so auch die Diagnose nach einem Unfall in Gols. Ein 28-Jähriger wurde von einem Fahrzeug erfasst, gegen einen parkenden Wagen und dann auf die Straße geschleudert. Auch die Lenkerin trug Verletzungen davon. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen.