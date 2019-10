Drama um Maria (13) sorgt für Aufsehen in Europa

So ein goldiges Kind war sie, diese großen blauen Kulleraugen, das verschmitzte Lächeln, die kleinen Finger gemeinsam mit dem Flascherl im Mund. Geborgen am Schoß ihrer Mama. Vor 13 Jahren wurde dieses Bild geschossen. Heute wirkt es nur noch tragisch: Das Kind ist tot, seine Eltern - wie berichtet - im niederösterreichischen Krems in U-Haft. Sie sahen der Tochter beim Sterben zu. Mordverdacht!