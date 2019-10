Urteil: 13,5 Jahre Haft für Mord an Freundin (16)

Im Prozess um die Bluttat an der 16-jährigen Michelle im Dezember 2018 im oberösterreichischen Steyr ist am Mittwoch im dortigen Landesgericht der Freund des Mädchens, ein 18-jähriger Afghane zu 13,5 Jahren wegen Mordes verurteilt worden. Saber A. hatte seine 16-jährige Freundin in deren Kinderzimmer mit einem Messerstich getötet. Die Entscheidung der Geschworenen fiel einstimmig aus, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.