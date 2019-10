F1-Teams zerstritten: Debatte über Regelreform

In der hitzigen Debatte über die Formel-1-Regelreform ab 2021 sind die Teams noch immer zerstritten. In Paris treffen sich am Mittwoch Vertreter des Motorsport-Weltverbandes FIA, des Rechteinhabers und die Teamchefs ein letztes Mal zur Aussprache. „Es sind noch eine Menge Punkte offen, die Gespräche gehen weiter“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka.