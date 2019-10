Fremdenführerin attackiert und dann ausgelacht

Eine dreiste Attacke gegen eine Touristenführerin meldete die Salzburger Polizei am Montagabend: Demnach führte eine Salzburgerin (58) eine koreanische Touristengruppe am Donnerstag in Richtung Makartsteg, als ein Mann sie plötzlich attackierte. Als sie verletzt am Boden lag, soll er sie sogar ausgelacht haben. Nun sucht die Polizei nach ihm und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.