Brandursache weiterhin unklar

Nachdem der Greischbergerhof in Neumarkt am Samstag in Brand geriet, ist der Grund für das Feuer noch immer unklar. Ein Gutachter war am Montag vor Ort. Brandmittelbeschleuniger oder eingeschaltetes Licht können laut dem Sachverständigen mittlerweile als Ursache für den Brand ausgeschlossen werden.