Zahl der E-Autos um ein Drittel gestiegen

588 E-Pkw wurden heuer in den ersten drei Quartalen im Land Salzburg neuzugelassenen und damit um rund ein Drittel mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (423). 2,8 Prozent der Neuwagen fahren ausschließlich mit Strom. Salzburgs Spitzenreiter ist der Bezirk St. Johann im Pongau mit 4,0 Prozent, vor dem Bezirk Zell am See (3,5 Prozent) und dem Bezirk Salzburg Umgebung (3,4 Prozent).