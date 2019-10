Neue Töne von der alten steirischen Musik-Garde

Ein besonderes Duett

50 Jahre ist es auch schon her, dass sich im oststeirischen Fürstenfeld, dem einstigen Mekka der heimischen Rockmusik, die Band Magic 69 formierte. Die damaligen Mitbegründer Carl Peyer und Günter Timischl nutzen die Gunst dieses runden Jubiläums für ein Duett. Am kommenden Donnerstag schicken der „Romeo-&- Julia“-Interpret und das langjährige STS-Drittel das Lied „Glaub an di“ ins musikalische Rennen.