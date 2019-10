20-Jähriger stürzt auf Bischofsmütze in den Tod

Tödlicher Unfall am Samstag in Filzmoos: Ein 20-Jähriger kletterte auf der Bischofsmütze ohne Seil um einen Felsblock, der sich löste. Der junge Mann stürzte daraufhin 70 Meter in die Tiefe und dürfte sofort seinen Verletzungen erlegen sein. Sein Freund (21) stand einige Meter entfernt und musste das Drama mit ansehen. Er wurde vom Heli gerettet.