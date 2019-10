Diese Familie stellt 100 Lebensmittel selbst her

Uralte Apfelsorten für besten Koch Österreichs

In Vergessenheit geratene Apfelsorten haben es dem 48-Jährigen besonders angetan. Wahre Raritäten wie die Kasseler Renette oder der Grahams Jubiläumsapfel sind in dem Keller der Oststeirer zu finden. Deren Geschmacksvielfalt und -intensität machen nicht nur die beiden Nachzügler Jonathan (5) und Rosa (3) glücklich, sondern lockte jetzt auch Spitzenkoch Heinz Reitbauer vom „Steirereck“ in Wien zu den Selbstversorgern.