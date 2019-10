Deutsch: „Ausgangslage war ganz schwierig für uns“

„Man kann nach diesem Wahlergebnis natürlich nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen“, so Deutsch. Zusammen mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will er eine „tabulose Diskussion“ und ein „radikales Umdenken“ der SPÖ angehen. Gemeinsam mit den Landesgeschäftsführern - mit einigen von ihnen ist es zuletzt immer wieder zu Uneinigkeiten gekommen - und dem Bundesparteivorstand will man am Freitag den „Weg der Erneuerung“ starten - mit Rendi-Wagner an der Spitze.