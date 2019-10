„Angst um die Familie“: Zeugen verweigern Aussagen

In Syrien in beide Oberschenkel geschossen

Der 27-Jährige erklärte gleich zu Beginn, er werde aus Angst um sich und seine Familie nicht aussagen. „Sie haben bei Ihrem Prozess bereits ausgesagt“, erinnerte ihn die Richterin. Der Mann war nach Syrien gegangen und hatte sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Bei Kämpfen wurde ihm in beide Oberschenkel geschossen. Zur Behandlung kam er wieder nach Österreich, wo er nach wie vor medizinisch betreut wird.