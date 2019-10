Viele Taxler wollen nicht mehr hinters Steuer

Die Gewaltbereitschaft steigt österreichweit, in Kärnten spüren das viele Taxifahrer am eigenen Leib. „So viele Vorfälle wie heuer gab es schon lange nicht“, beklagt Christian Rumpelnig. Der Klagenfurter ist Taxiunternehmer und Sprecher bei der Wirtschaftskammer. Um seine und die Dienste seiner Kollegen sicherer zu gestalten, soll vermehrt Aufklärung in der Branche stattfinden: „Viele trauen sich nach Angriffen nicht mehr hinters Steuer - soweit darf es einfach nicht kommen.“