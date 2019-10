Neues Zuhause gesucht: Bischofshofener Polizei

58 Jahre lang stand die Bischofshofener Polizeiwache in der Ellmauthaler-Straße. Jetzt sollen die Polizisten in der zweitgrößten Stadt im Pongau ein neues Zuhause bekommen. An einem zentraleren Standort soll eine neue barrierefreie Polizeiwache entstehen. Die Suche nach einem neuen Gebäude läuft vorerst bis November.