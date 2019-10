Bilder zeigen Abtransport von Hunderten Gefangenen

China steht seit Jahren in der Kritik, bis zu 1,5 Millionen Uiguren gegen ihren Willen „umzubilden“ und ihnen ihren muslimischen Glauben abzugewöhnen. In diesem und in den Unabhängigkeitsbestrebungen vieler Muslime im Nordwesten des Landes sieht das kommunistische Regime in Peking eine Gefahr für seine Machtbasis.