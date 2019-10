Jolie strahlt in Rom traurige Gedanken weg

Angelina Jolie rührt derzeit kräftig die Werbetrommel für ihren neuen Film „Maleficent: Mächte der Finsternis“. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Michelle Pfeiffer ist die Schauspielerin deshalb am Montag in Rom gewesen und überraschte dort mit einem für sie ungewöhnlichen Look. Die Sorgen der vergangenen Monate sah man ihr nicht an. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einem Interview traurig eingestanden, dass sie sich nach der Trennung von Brad Pitt nicht wiedererkannt habe und sich seither in einer Neuorientierungsphase befindet.