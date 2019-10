„Eine derartige Gräueltat gab es hier noch nicht“

„Aggressionsbereitschaft mit Kontrollverlust“

In den vergangenen Jahren wurden in Österreich mehrfach erschütternde Bluttaten mit Angehörigen als Opfern verübt. Häufig war eine gescheiterte Beziehung der Auslöser. Auch wenn eine Einschätzung nach der Bluttat in Kitzbühel ohne das Vorliegen aller Fakten schwierig sei, gibt es doch Gemeinsamkeiten, die bei jenen Männern zu beobachten sind, die nach einem Beziehungsende den Weg der Gewalt beschreiten, sagte der Psychologe Cornel Binder-Krieglstein am Sonntag. Zumeist sei dies eine Reaktion auf Ablehnung und subjektives Zurücksetzen.