Nachts im Museum: Ein echtes Abenteuer!

Über 3300 Besucher in der Kaiserlichen Hofburg

Trotz widriger Wetterverhältnisse verzeichnete die Nacht der Museen heuer in Tirol alles in allem 25.315 Besucher. Die meisten Besucher wurden in der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck gezählt (3.358). Außerdem am „Stockerl“: das Tiroler Volkskunstmuseum (1.935) und das Museum Goldenes Dachl (1.634).