Ihre Torte sorgte unverhofft für helle Aufregung

Eine Geburtstags-Torte in einem Rucksack am Lokalbahnhof in Bergheim löste am Samstag Bombenalarm aus. Eine Damen-Runde, die zu ihrer Freundin zum 60. Geburtstag nach Graz fahren wollte, hatte das köstliche Geschenk dort vergessen. Passanten hatten dann wegen des Gepäckstücks die Polizei alarmiert.