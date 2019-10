WAHNSINN! Preiner krallt sich Siebenkampf-Bronze

Bei Europameisterschaften war sie in Amsterdam 2016 Siebente und in Berlin 2018 Achte, zudem war sie 2017 Universiade-Siegerin. „Seitdem Verena bei der EM 2016 erstmals über 6000 Punkte gemacht hatte, wusste ich, dass sie weit an die Weltspitze kommen kann“, sagte Adler. In Katar trat sie endgültig aus dem Schatten von Dadic, die leider gleich zu Beginn des Mehrkampfes von Doha im Lauf über die 100 Meter Hürden verletzungsbedingt ausgeschieden war, aber Verena am zweiten Wettkampftag natürlich auf der Tribüne anfeuerte. Und sie vor dem 800-Meter-Lauf per WhatsApp aufmunterte: „Die Medaille bringst heim!“