Ergebnis noch gedreht: Grüne vor FPÖ in Tirol

„Am Donnerstag hat die Landeswahlbehörde noch jene Wahlkarten von Tiroler WählerInnen ausgezählt, die in Tirol angefordert und in einem anderen Bundesland abgegeben wurden“, informiert das Land Tirol. Diese Wahlkarten wurden nun aus den anderen Bundesländern nach Tirol übermittelt und in die Auswertung mitaufgenommen. Dadurch ergibt sich nun eine Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl 2019 in Tirol von 71,84 Prozent.