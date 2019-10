Mölzer verlässt nach Streit mit Stadler TV-Studio

Zum Thema „SPÖ & FPÖ in der Krise“ hatte Puls 24 ins Studio geladen. Unter der Moderation von Gundula Geiginger sollten FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer und Ex-BZÖ-Politiker Ewald Stadler unter anderem mit Niko Kern diskutieren. Mölzer hielt es allerdings nicht lange in der Runde. Als es bereits beim Eröffnungsthema Heinz-Christian Strache, der bekanntlich über die mutmaßliche Spesenaffäre gestolpert war und am Dienstag seinen Abschied aus der Politik verkündet hatte, bevor er von FPÖ-Chef Norbert Hofer suspendiert wurde, darum ging, wie in der FPÖ mit dem Thema Spesen umgegangen wird, und Stadler Mölzer wiederholt attackierte, reichte es diesem. Er beschimpfte Stadler, verabschiedete sich und ging.