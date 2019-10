Fünf Fälle von Tierquälerei und wie sie ausgingen

In Wien werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz engagiert verfolgt und gestraft Manchmal lassen sie einen erschauern, manchmal einfach nur mit dem Kopf schütteln. Betroffen machen sie immer, da unschuldige Tiere die Leidtragenden sind: Mehr als 300 Fälle, in denen Menschen in Wien wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt wurden, landen jedes Jahr am Schreibtisch der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW).